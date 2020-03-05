فتحي الطائر وزيارة مفاجئة في مران الأهلي قبل لقاء صن داونز

الخميس، 05 مارس 2020 - 17:57

صور من مران الأهلي اليوم الخميس استعدادا للقاء ماميلودي صن داونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي صن داون في إفريقيا
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