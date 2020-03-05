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فتحي الطائر وزيارة مفاجئة في مران الأهلي قبل لقاء صن داونز
الخميس، 05 مارس 2020 - 17:57
فتحي الطائر وزيارة مفاجئة في مران الأهلي قبل لقاء صن داونز
صور من مران الأهلي اليوم الخميس استعدادا للقاء ماميلودي صن داونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي
صن داون
في إفريقيا
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