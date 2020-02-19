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أبرز صور أتالانتا وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 22:57
أبرز صور أتالانتا وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا
أبرز صور أتالانتا وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا
فالنسيا
أتالانتا
دوري أبطال أوروبا
في أوروبا
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