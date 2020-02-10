أهداف رائعة واحتفالات في أبرز صور انتصار الأهلي بثلاثية على طلائع الجيش

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 21:42

صور من انتصار الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في الجولة 16 من الدوري.
في الدوري الأهلي طلائع الجيش
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