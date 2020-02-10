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أهداف رائعة واحتفالات في أبرز صور انتصار الأهلي بثلاثية على طلائع الجيش
الإثنين، 10 فبراير 2020 - 21:42
أهداف رائعة واحتفالات في أبرز صور انتصار الأهلي بثلاثية على طلائع الجيش
صور من انتصار الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في الجولة 16 من الدوري.
في الدوري
الأهلي
طلائع الجيش
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