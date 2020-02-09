تنافس قوي في أبرز صور فوز الزمالك على الإسماعيلي

الأحد، 09 فبراير 2020 - 22:05

تنافس قوي في أبرز صور فوز الزمالك على الإسماعيلي
الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي: لا أصدق كيف تم احتساب ركلة جزاء الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
رضوان جيد: عشت لحظات عصيبة في السودان وأنقذت مباراة الهلال والأهلي رغم الضغط علينا 9 دقيقة | إفريقيا
كارتيرون: رسالة بين الشوطين سبب اختلاف الأداء.. ولم أواجه الإسماعيلي بتشكيل السوبر 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - بيتيس (1) (1) برشلونة.. جوووووووول دي يونج 37 دقيقة | أوروبا
مباشر دربي ميلانو - إنتر (0)-(0) ميلان.. فرص خطيرة مبكرة 38 دقيقة | أوروبا
سيلتا يخطف فوزا قاتلا إجباريا من فم إشبيلية 39 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 بيان رسمي – الأهلي يقرر عدم التقدم بشكوى ضد الهلال لـ 3 أسباب 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك
175