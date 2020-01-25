صدمة في أبرز صور سقوط برشلونة أمام فالنسيا

السبت، 25 يناير 2020 - 19:12

صدمة في أبرز صور سقوط برشلونة أمام فالنسيا
برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الشباب: تعاقدنا مع إيفر بانيجا 2 دقيقة | آسيا
الترجي إلى ربع النهائي.. فيتا كلوب يكتسح شبيبة القبائل 30 دقيقة | إفريقيا
الزمالك إلى ربع النهائي.. زيسكو يُجبر بريميرو على التعادل 56 دقيقة | إفريقيا
في الدرجة الثالثة - الدوماني مديرا فنيا لـ دمياط 59 دقيقة | الدوري المصري
سيتيين: اللاعبون لم يفهموا تعليماتنا.. ربما لم نشرحها جيدا 59 دقيقة | أوروبا
قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 19 لاعبا لمواجهة رينجرز ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك