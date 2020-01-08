صاروخية ومراوغة جميلة في صور انتصار سيتي على يونايتد

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 00:06

صور انتصار مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-1 في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في ملعب أولد ترافورد.