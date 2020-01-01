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المدفع يبدأ إطلاق قذائفه في صور انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد
الأربعاء، 01 يناير 2020 - 23:47
المدفع يبدأ إطلاق قذائفه في صور انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد
صور انتصار أرسنال على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي في ملعب الإمارات.
أرسنال
مانشستر يونايتد
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