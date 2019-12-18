قتال وأعلام كتالونيا تُزين المدرجات في صور الكلاسيكو

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 23:27

قتال وهدف ملغي في صور تعادل سلبي بين برشلونة وريال مدريد في اللقاء المؤجل بينهما من عاشر جولات الدوري الإسباني.
في الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد

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