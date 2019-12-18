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قتال وأعلام كتالونيا تُزين المدرجات في صور الكلاسيكو
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 23:27
قتال وأعلام كتالونيا تُزين المدرجات في صور الكلاسيكو
قتال وهدف ملغي في صور تعادل سلبي بين برشلونة وريال مدريد في اللقاء المؤجل بينهما من عاشر جولات الدوري الإسباني.
في الكلاسيكو
برشلونة
ريال مدريد
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