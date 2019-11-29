محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
سقوط أول في أبرز صور مواجهة النجم الساحلي ضد الأهلي
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 22:49
سقوط أول في أبرز صور مواجهة النجم الساحلي ضد الأهلي
سقوط أول في أبرز صور مواجهة النجم الساحلي ضد الأهلي
الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك مع مازيمبي وصدامات نارية
11 دقيقة |
إفريقيا
ماذا يفعل الأهلي عندما يبدأ دور مجموعات إفريقيا بالخسارة.. مصيران مختلفان
16 دقيقة |
إفريقيا
فايلر: ظهرنا بشكل جيد أمام النجم الساحلي.. ولن أعلق على التحكيم
55 دقيقة |
إفريقيا
جاريدو: كنا نعلم مدى صعوبة مواجهة الأهلي العريق.. حققنا ما نريد
ساعة |
إفريقيا
حوار في الجول – محمد سالم: أنا مع المقاولون مثل السمك في الماء.. وهذا سر تألقي كبديل
ساعة |
الدوري المصري
وائل جمعة: الحكم أفسد المباراة على الأهلي.. وبعض اللاعبين لم يعجبونني
ساعة |
إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
ماذا يفعل الأهلي عندما يبدأ دور مجموعات إفريقيا بالخسارة.. مصيران مختلفان
بالفيديو – السقوط الأول.. جاريدو يستغل الأخطاء وينصر النجم على الأهلي
فايلر: ظهرنا بشكل جيد أمام النجم الساحلي.. ولن أعلق على التحكيم
جاريدو: كنا نعلم مدى صعوبة مواجهة الأهلي العريق.. حققنا ما نريد
وائل جمعة: الحكم أفسد المباراة على الأهلي.. وبعض اللاعبين لم يعجبونني
الأكثر مشاهدة
1
حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي"
2
جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي
3
مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط"
4
النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا