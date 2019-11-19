زجاجات مياه في صور اقتحام لاعبو مصر مؤتمر شوقي غريب

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 22:56

صور اقتحام لاعبو منتخب مصر الأولمبي مؤتمر شوقي غريب للاحتفال بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
مصر الأولمبي حلم طوكيو شوقي غريب

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