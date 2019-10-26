محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
الدوري الإنجليزي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ثلاثية وحضور تريزيجيه في أبرز صور فوز سيتي على أستون فيلا
السبت، 26 أكتوبر 2019 - 15:14
ثلاثية وحضور تريزيجيه في أبرز صور فوز سيتي على أستون فيلا
ثلاثية وحضور تريزيجيه في أبرز صور فوز سيتي على أستون فيلا
مانشستر سيتي
تريزيجيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماذا قدم تريزيجيه ضد مانشستر سيتي؟ أكثر من سدد ودفاع مميز
9 دقيقة |
المحترفون
بالفيديو - محاولتان وأداء دفاعي في ملخص لمسات تريزيجيه أمام سيتي
31 دقيقة |
المحترفون
بالفيديو - تريزيجيه يشارك في انتفاضة سيتي الثلاثية أمام أستون فيلا
50 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
مالديني عن عودة إبراهيموفيتش لـ ميلان: إنه حلم.. لكن هل سيقبل الدكة؟
52 دقيقة |
أوروبا
بالفيديو - هل حرمه الحكم من ركلة جزاء؟ يد ستونز تتصدى لتسديدة تريزيجيه
2 ساعة |
المحترفون
انتهى الدوري الإنجليزي - سيتي 3 فيلا 0.. انتصار ساحق
2 ساعة |
المحترفون
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بالفيديو - تريزيجيه يشارك في انتفاضة سيتي الثلاثية أمام أستون فيلا
بالفيديو - محاولتان وأداء دفاعي في ملخص لمسات تريزيجيه أمام سيتي
ماذا قدم تريزيجيه ضد مانشستر سيتي؟ أكثر من سدد ودفاع مميز
ديانج ولاعب باريس في قائمة منتخب مالي الأوليمبي وغياب بطلي كأس إفريقيا للشباب
برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي مع عودتهم للتدريبات
الأكثر مشاهدة
1
مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير
2
المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط
3
نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا
4
اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا