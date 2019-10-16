استقبال جمهور الزمالك لأبطال فريق اليد في مطار القاهرة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 14:00

استقبال جمهور الزمالك لأبطال فريق اليد في مطار القاهرة
الزمالك كرة يد

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: دي خيا وبوجبا يغيبان عن مواجهة ليفربول 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - مشاركة طارق حامد وراحة لـ السعيد 10 دقيقة | الدوري المصري
ساسي يرد على أنباء رحيله: لم أجر أي حوارات صحفية.. أشعر بالراحة في الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – حضور الخطيب.. والاعتماد على التمرير في المساحات الصغيرة 23 دقيقة | الدوري المصري
ميسي: دوري أبطال أوروبا مميز لكن الدوري الإسباني أهم 32 دقيقة | أوروبا
منافس الأهلي في إفريقيا - النجم يتراجع عن تعيين كارتير ويبقي على المحمدي 41 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك