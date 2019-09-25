عودة أزارو لمران الأهلي قبل لقاء كانو سبورت

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 19:15

صور من مران الأهلي اليوم الأربعاء استعدادا للقاء كانو سبورت الغيني السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي أزارو

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