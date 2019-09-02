أبرز صور المران الأول للأهلي تحت قيادة فايلر

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 19:01

أبرز صور المران الأول للأهلي تحت قيادة فايلر
الأهلي فايلر

نرشح لكم

أخر الأخبار

الحلم تبخر.. رسميا – مخيتاريان ينضم إلى روما من أرسنال 3 دقيقة | أوروبا
مدرب مصر – أحمد سامي لـ في الجول: شحاتة في كفة منفردة.. وميزة للبدري بسبب صلاح 24 دقيقة | منتخب مصر
حصاد الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.. قمة بدون دفاع ودربي "العارضة" 44 دقيقة | تقرير في الجول
التشكيل – مهدي سليمان يحرس مرمى بيراميدز.. والسعيد على مقاعد البدلاء 44 دقيقة | مصر
رسميا - برشلونة يعير رافينيا إلى سيلتا 53 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي الأول مع فايلر.. إيقاف التقسيمة 3 مرات وتدريبات مختلفة لـ الحراس ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك