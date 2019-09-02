الأهلي يرحب ويقدم مدربه الجديد فايلر

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 14:57

الأهلي يرحب ويقدم مدربه الجديد فايلر
الأهلي فايلر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب مصر - العشري لـ في الجول: البطولات ليست المعيار الوحيد لهذا السبب 4 دقيقة | منتخب مصر
لتدعيم فريق الشباب.. يوفنتوس يضم الكوري الشمالي كوانج سونج هان 6 دقيقة | أوروبا
جندوزي عن انضمامه لمنتخب فرنسا: كنت نائما.. اعتقدت أن الأمر مزحة 20 دقيقة | أوروبا
لوباريزيان تسرد التفاصيل.. باريس علم مسبقا أن برشلونة لا يستطيع استعادة نيمار 45 دقيقة | أوروبا
حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.. 7 يتنافسون على لقب أفضل لاعب وأهداف رائعة ساعة | أوروبا
بطل في الجول – سر جون أنتوي والأهلي: مهاجم متكامل فيه عيب أو اثنين ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك