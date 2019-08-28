محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
دوري الأمير محمد بن سلمان
دوري الخليج العربي الإماراتي
دوري نجوم قطر
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
جدل وعصبية وهدف رائع في أبرز صور مواجهة الزمالك والمقاصة
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 21:09
جدل وعصبية وهدف رائع في أبرز صور مواجهة الزمالك والمقاصة
جدل وعصبية وهدف رائع في أبرز صور مواجهة الزمالك والمقاصة
الزمالك
مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بالزمالك لـ في الجول: سنطلب حكاما أجانب لمواجهة الاتحاد
4 دقيقة |
مصر
أرقام في الجول - ماذا قدم أوناجم في ظهوره الأول مع الزمالك
17 دقيقة |
مصر
خبر في الجول – الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام
37 دقيقة |
مصر
ميتشو: لاعبو الزمالك قاتلوا بقوة أمام المقاصة.. ومازال هناك الكثير كي نصل للأفضل
49 دقيقة |
مصر
الاتحاد السكندري يوضح لـ في الجول موقف رباعي الفريق من المشاركة ضد الزمالك
ساعة |
الدوري المصري
المقاصة: اقتربنا من ضم أيمن حفني
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بالفيديو - صاروخ جمعة يؤهل الزمالك لنصف نهائي الكأس بعد موقعة "عنيفة" ضد المقاصة
أرقام في الجول - ماذا قدم أوناجم في ظهوره الأول مع الزمالك
خبر في الجول – الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام
ميتشو: لاعبو الزمالك قاتلوا بقوة أمام المقاصة.. ومازال هناك الكثير كي نصل للأفضل
5 أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على المقاصة.. مجموعة "الحواة" وحرية جديدة للظهيرين
الأكثر مشاهدة
1
مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام
2
حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري"
3
مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا
4
فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا