مقصية خيالية وحسرة في صور انتصار بلباو على برشلونة

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 23:41

صور من انتصار أتليتك بلباو على برشلونة بهدف دون رد سجله أريتز أدوريز في الجولة الأولى من الدوري الإسباني التي أقيمت على ملعب سان ماميس.
أتليتك بلباو برشلونة

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