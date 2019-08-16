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مقصية خيالية وحسرة في صور انتصار بلباو على برشلونة
الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 23:41
مقصية خيالية وحسرة في صور انتصار بلباو على برشلونة
صور من انتصار أتليتك بلباو على برشلونة بهدف دون رد سجله أريتز أدوريز في الجولة الأولى من الدوري الإسباني التي أقيمت على ملعب سان ماميس.
أتليتك بلباو
برشلونة
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