اكتساح في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 19:29

اكتساح في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي
تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في إنجلترا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سولشاير يمدح صفقات مانشستر يونايتد الجديدة.. وتحركات راشفورد ومارسيال 4 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – النجم الساحلي المتخم بالأزمات يسقط في وحل الـ+95 بأبطال إفريقيا 13 دقيقة | إفريقيا
لامبارد: ليست مباراة تنتهي بنتيجة 4-0 32 دقيقة | أوروبا
منافس المصري – تعادل سلبي بين مجاديشو وماليندي في تمهيدي الكونفدرالية 43 دقيقة | إفريقيا
ماجواير: استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول 47 دقيقة | أوروبا
طريق الزمالك في إفريقيا.. أويلرز يخطف فوزا قاتلا أمام جينيراسيون فوت ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك