روائع سانشو وألكاسير في أبرز صور فوز دورتموند على بايرن في السوبر الألماني

السبت، 03 أغسطس 2019 - 22:17

روائع سانشو وألكاسير في أبرز صور فوز دورتموند على بايرن في السوبر الألماني
في ألمانيا بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ

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