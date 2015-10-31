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أبرز صور انتصار الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية
الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 21:56
أبرز صور انتصار الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية
صور من لقاء الزمالك والإسماعيلي في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري.
الزمالك
الإسماعيلي
في الدوري
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