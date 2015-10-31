الشامسي مالك بيراميدز الجديد يظهر في تدريبات الفريق

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 17:36

الشامسي مالك بيراميدز الجديد يظهر في تدريبات الفريق
بيراميدز الشامسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – نانت الفرنسي يتعاقد مع الجزائري مهدي عبيد 11 دقيقة | أوروبا
تعويضا لدي ليخت.. رسميا – أياكس يتعاقد مع مدافع كلوب أمريكا 27 دقيقة | أوروبا
لاعبة يوفنتوس السابقة: منعونا من الحديث عن قضية "اغتصاب رونالدو" 36 دقيقة | أوروبا
الكاف يُعلن موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 38 دقيقة | مصر
نبيل فقير إلى ريال بيتيس 43 دقيقة | أوروبا
حارس ليفربول المعار: رفضت 5 أندية للبقاء مع بيشكتاش 56 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء

قد ينال إعجابك