محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
كأس الأمم الإفريقية
كوبا أمريكا
الدوري المصري
كأس مصر
الدوري الإنجليزي
كأس الدرع الخيرية
كأس السوبر الأوروبي
تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021
الكأس الدولية للأبطال
دوري أبطال إفريقيا
كل البطولات
أقسام
مصر 2019
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر 2019
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري مع SICO
Menu
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أبرز صور اشتباكات لاعبي الجونة والزمالك
الإثنين، 22 يوليه 2019 - 02:00
أبرز صور اشتباكات لاعبي الجونة والزمالك
أبرز صور اشتباكات لاعبي الجونة والزمالك
الزمالك
الجونة
في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي
ساعة |
الدوري المصري
بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا
2 ساعة |
الدوري المصري
محمود الجزار يوضح كواليس طرده ضد الزمالك
2 ساعة |
الدوري المصري
رئيس سموحة: أفضّل بيع حسام حسن للأهلي وليس بيراميدز
2 ساعة |
الدوري المصري
أنشيلوتي: أريد التعاقد مع جيمس ولست قلقا من مفاوضاته مع أتليتكو مدريد
2 ساعة |
أوروبا
تقرير إيطالي: كايسيدو يفتح الباب لانضمام أحمد حسن كوكا إلى لاتسيو
2 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا
الجونة يُعطل الزمالك ويدفع بلقب الدوري في اتجاه الأهلي
رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي
حارس الجونة: تعرضت لضرب من لاعبي الزمالك لم يحدث لي طوال حياتي.. تخافون الآن من ضياع الدوري؟
نادر شوقي لـ في الجول: تعمدنا خداع الزمالك.. نيتنا كانت إشراك الأساسيين دائما
الأكثر مشاهدة
1
بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك
2
الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك
3
خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء
4
حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا