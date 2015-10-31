صور من انتصار الأهلي على أوكام 7-0 وديا

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 21:19

صور من انتصار الأهلي على أوكام الإسباني وديا 7-0 في ثالث مباريات المارد الأحمر في معسكره في مدينة أليكانتي في إسبانيا.
الأهلي

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