حفل افتتاح مُبهر لكأس أمم إفريقيا 2019

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 21:40

صور من حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 في استاد القاهرة قبل مواجهة منتخب مصر وزيمبابوي.
مصر 2019 مصر

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