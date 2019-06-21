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أهداف جميلة وقتال في أبرز صور تعادل اليابان وأوروجواي
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 02:58
أهداف جميلة وقتال في أبرز صور تعادل اليابان وأوروجواي
صور من تعادل أوروجواي واليابان اليوم الجمعة في أرينا دي جريميو في ثاني جولات كوبا أمريكا لحساب المجموعة الثالثة بهدفين لكل فريق.
أوروجواي
اليابان
كوبا أمريكا 2019
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