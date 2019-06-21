أهداف جميلة وقتال في أبرز صور تعادل اليابان وأوروجواي

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 02:58

صور من تعادل أوروجواي واليابان اليوم الجمعة في أرينا دي جريميو في ثاني جولات كوبا أمريكا لحساب المجموعة الثالثة بهدفين لكل فريق.
أوروجواي اليابان كوبا أمريكا 2019

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