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السيسي يزور المنتخب الوطني قبل بداية أمم إفريقيا
السبت، 15 يونيو 2019 - 11:00
السيسي يزور المنتخب الوطني قبل بداية أمم إفريقيا
زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى.
السيسي
منتخب مصر
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