السيسي يزور المنتخب الوطني قبل بداية أمم إفريقيا

السبت، 15 يونيو 2019 - 11:00

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى.
السيسي منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

عامر حسين لـ في الجول: زيارة أخيرة من الكاف لملعب الإسكندرية تمنعني من اجتماع اتحاد الكرة 5 دقيقة | مصر 2019
رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 39 دقيقة | مصر 2019
رئيس الزمالك يعلن موعد الانتخابات التكميلية.. ويصرح: لا أعرف إسلام عيسى حتى أتعاقد معه 58 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - مدرب أوغندا: نملك الجودة لتحقيق مفاجأة في أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019
ملاعب أمم إفريقيا - السلام.. احتضن الهداف التاريخي لفنزويلا ورفاق ألبا وأزبلكويتا 2 ساعة | مصر 2019
المنتخب لـ في الجول: زيارة السيسي إيجابية.. ومباراة غينيا بطاقم تحكيم مصري 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 3 في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. "مواعيد المباريات وحسم الموقف الإفريقي" 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك