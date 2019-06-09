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أبرز صور تتويج نادال بـ رولان جاروس للمرة 12
الأحد، 09 يونيو 2019 - 22:16
أبرز صور تتويج نادال بـ رولان جاروس للمرة 12
أبرز صور تتويج نادال بـ رولان جاروس للمرة 12
رافاييل نادال
رولان جاروس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
دومينيك ثيم
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