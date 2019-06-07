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صور من مران المنتخب الأول في برج العرب استعدادا لأمم إفريقيا
الجمعة، 07 يونيو 2019 - 02:00
صور من مران المنتخب الأول في برج العرب استعدادا لأمم إفريقيا
صور من مران المنتخب الأول الذي أقيم اليوم الخميس في ملعب برج العرب استعدادا لأمم إفريقيا.
مصر
كأس أمم إفريقيا
مصر 2019
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