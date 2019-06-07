صور من مران المنتخب الأول في برج العرب استعدادا لأمم إفريقيا

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 02:00

صور من مران المنتخب الأول الذي أقيم اليوم الخميس في ملعب برج العرب استعدادا لأمم إفريقيا.
مصر كأس أمم إفريقيا مصر 2019

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