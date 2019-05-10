3 أهداف وإثارة متبادلة في صور انتصار الزمالك على وادي دجلة

الجمعة، 10 مايو 2019 - 00:20

صور من انتصار الزمالك على وادي دجلة بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 29 من الدوري.
الزمالك وادي دجلة في الدوري

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