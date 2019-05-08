دراما وجنون في انتصار توتنام المثير على أياكس

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 23:59

صور من انتصار توتنام المثير على أياكس 3-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهله للنهائي ليلاقي ليفربول.
أياكس توتنام ليلة الأبطال

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