هدف قاتل واعتراضات كثيرة في صور انتصار مثير للأهلي على طلائع الجيش

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 20:52

صور من انتصار الأهلي على طلائع الجيش بهدفين لهدف في ملعب المكس اليوم الأربعاء لحساب الجولة 31 من الدوري المصري.
الدوري المصري الأهلي طلائع الجيش

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