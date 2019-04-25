هدفان وفرص ضائعة كثيرة في انتصار الأهلي على المصري

الخميس، 25 أبريل 2019 - 23:25

صور من انتصار الأهلي على المصري بهدفين دون رد في ملعب المكس اليوم الخميس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 19 من الدوري.
الأهلي المصري في الدوري

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