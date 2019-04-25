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هدفان وفرص ضائعة كثيرة في انتصار الأهلي على المصري
الخميس، 25 أبريل 2019 - 23:25
هدفان وفرص ضائعة كثيرة في انتصار الأهلي على المصري
صور من انتصار الأهلي على المصري بهدفين دون رد في ملعب المكس اليوم الخميس في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 19 من الدوري.
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