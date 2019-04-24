حضور الخطيب في أبرز صور مران الأهلي قبل لقاء المصري

الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 02:00

صور من مران الأهلي اليوم الثلاثاء قبل مواجهة المصري الخميس المقبل في الدوري وحضور رئيس النادي محمود الخطيب.
الأهلي محمود الخطيب

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