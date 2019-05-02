الطائر ميسي وحسرة دي خيا في صور انتصار برشلونة على مانشستر يونايتد

الخميس، 02 مايو 2019 - 14:00

أبرز صور انتصار برشلونة على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد في ملعب كامب نو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
برشلونة مانشستر يونايتد ليلة الأبطال

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