دخلات وأهداف رائعة في أبرز صور انتصار مثير للنصر على الهلال في دربي الرياض

الجمعة، 29 مارس 2019 - 22:30

صور من انتصار النصر على الهلال اليوم الجمعة بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب الملك فهد في الجولة 25 من الدوري السعودي.
النصر الهلال

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