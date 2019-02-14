مران الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

الخميس، 14 فبراير 2019 - 18:24

صور من مران الأهلي اليوم الخميس الذي أقيم في ملعب مختار التتش استعدادا للقاء الإنتاج الحربي السبت المقبل في الجولة 22 من الدوري المصري.
الأهلي

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