هدف مبكر وتصديات رائعة في أبرز صور الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 23:55

صور من تعادل برشلونة وريال مدريد بهدف لمثله اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.
ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو

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