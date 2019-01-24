سقوط شرس في أبرز صور هزيمة برشلونة أمام إشبيلية

الخميس، 24 يناير 2019 - 00:38

سقوط شرس في أبرز صور هزيمة برشلونة أمام إشبيلية
برشلونة إشبيلية كأس ملك إسبانيا

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