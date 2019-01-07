محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كأس آسيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري المصري برعاية SICO
Menu
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
الزمالك يقدم خالد بوطيب في مؤتمر صحفي
الإثنين، 07 يناير 2019 - 14:42
الزمالك يقدم خالد بوطيب في مؤتمر صحفي
الزمالك يقدم مهاجمه المغربي الجديد خالد بوطيب في مؤتمر صحفي
الزمالك
بوطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - الأهلي يضم ياسر إبراهيم.. وعمرو بركات إلى سموحة
5 دقيقة |
الدوري المصري
تقارير: شيكابالا على أعتاب الدوري المغربي.. سيرتدي شارة قيادة فريقه الجديد
15 دقيقة |
المحترفون
ماتا: سنقاتل من أجل استمرار الانتصارات لأقصى حد ممكن
26 دقيقة |
أوروبا
سمير كمونة لـ في الجول: الدفاع هو أضعف خطوط الأهلي.. يحتاج لتدعيم
36 دقيقة |
الدوري المصري
أحمد بلال لـ في الجول: الأهلي يحتاج صفقتين.. و4-2-3-1 الخطة الأفضل
39 دقيقة |
الدوري المصري
محمد فاروق لـ في الجول: الأهلي يحتاج 4 لاعبين.. وأفضل خطة بتواجد الشحات
41 دقيقة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
رسميا - الأهلي يضم ياسر إبراهيم.. وعمرو بركات إلى سموحة
لجنة المسابقات تعلن عن عقوبة جنش والهاني سليمان.. وغرامة ضد بيراميدز
عبد الغني لـ في الجول: اتحاد الكرة يتعامل بشفافية.. موقف جيرالدو مثل عبد الله السعيد
أمير مرتضى: بوطيب كبير في السن؟ انظروا لرونالدو
عبد الحفيظ يجيب لـ في الجول عن 5 أسئلة تهم الأهلاوية: قيد أجاي ومتى يظهر الشحات
الأكثر مشاهدة
1
تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز
2
حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة
3
طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات
4
في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا