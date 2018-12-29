احتفال رونالدو بهدفي يوفنتوس في سامبدوريا

السبت، 29 ديسمبر 2018 - 15:50

احتفال رونالدو بهدفي يوفنتوس في سامبدوريا
سامبدوريا رونالدو يوفنتوس في إيطاليا

نرشح لكم

أخر الأخبار

إيمري بعد خماسية ليفربول: لم نستطع إيقافهم.. نحتاج للتحسن دفاعيا دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف – قيمة عرض الأهلي لضم الشحات.. وفرص إتمام الصفقة 18 دقيقة | مصر
بالفيديو - ليفربول الساحق يدمر أرسنال بلا رحمة 33 دقيقة | أوروبا
حسام باولو: تعليمات عبد العال سبب هدفي في الأهلي 51 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - الفارق لن يتسع مع يوفنتوس.. ميرتينس يخطف فوزا قاتلا من بولونيا 55 دقيقة | أوروبا
علاء عبد العال: شيء كبير الحصول على نقطة من الأهلي 56 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك