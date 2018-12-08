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أبرز صور الخسارة الأولى لمانشستر سيتي في الدوري أمام تشيلسي
السبت، 08 ديسمبر 2018 - 21:50
أبرز صور الخسارة الأولى لمانشستر سيتي في الدوري أمام تشيلسي
أبرز صور فوز تشيلسي على سيتي
مانشستر سيتي
تشيلسي
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