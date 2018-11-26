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عودة المصابين في أبرز صور مران الأهلي قبل لقاء المقاولون
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 - 18:51
عودة المصابين في أبرز صور مران الأهلي قبل لقاء المقاولون
صور من مران الأهلي الذي أقيم اليوم الإثنين استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة 16 من الدوري المصري.
الأهلي
في الدوري
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