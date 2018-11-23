هدفان مبكران وآخر قاتل في صور انتصار الزمالك على الداخلية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 - 16:50

صور من انتصار الزمالك على الداخلية اليوم الخميس بهدفين لهدف في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 15 من الدوري المصري.
الزمالك الداخلية في الدوري

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