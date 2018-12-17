مران منتخب مصر استعدادا للقاء تونس

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 17:10

مران منتخب مصر اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء تونس الجمعة المقبلة في ملعب برج العرب.
مصر تونس

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