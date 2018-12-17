"ضرب صلاح" ومران ترفيهي لليفربول قبل لقاء نابولي

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 17:13

صور من المران الرئيسي لليفربول قبل لقاء نابولي يوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.
ليفربول صلاح نابولي

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