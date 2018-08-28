تألق أزارو في أبرز صور انتصار الأهلي على كمبالا سيتي

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 - 22:26

صور من انتصار الأهلي على كمبالا سيتي الأوغندي بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.
الأهلي
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