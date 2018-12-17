أبرز صور عودة روما التاريخية أمام برشلونة

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 17:14

أبرز صور عودة روما التاريخية أمام برشلونة
برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

أهلي جدة يتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الشباب 23 دقيقة | السعودية
تقرير: بيريز يرغب في قيادة مورينيو لـ ريال مدريد 31 دقيقة | أوروبا
تقارير: أهلي جدة قد يضحي بالسعيد وعبد الشافي في يناير 33 دقيقة | المحترفون
مصدر مقرب من شيكابالا لـ في الجول: أبولون رفض رحيله للاتحاد.. مستمر حتى نهاية إعارته 57 دقيقة | مصر
انطباعات من مراقبة لاسارتي عن قرب في يومه الأول بـ الأهلي ساعة | مصر
طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك