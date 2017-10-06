أطفال وطلاب ورموز في صور من الاستقبال الحافل للخطيب في الأهلي

الجمعة، 06 أكتوبر 2017 - 14:17

استقبال حافل للخطيب في مقر النادي الأهلي
الأهلي محمود الخطيب
نرشح لكم
تعادل سلبي جديد ضمن أبرز صور البنك الأهلي والأهلي تتويج الأهلي بلقب إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الترجي خسارة فيريرا الأولى في الدوري ضمن أبرز صور الزمالك وإنبي في الدوري تركيز كبير في صور مران الأهلي الأخير قبل لقاء وفاق سطيف ندية وحماس في صور فوز الإسماعيلي على المصري 3 أهداف وصراعات بدنية بين إيسترن كومباني والزمالك أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا مع الأهلي احتفال القوس والسهم في أبرز صور انتصار الزمالك على المصري
أخر الأخبار
ضياء السيد: غربال تغاضى عن مخالفات لنا.. وحين يريد جاساما القضاء عليك سيفعل ذلك 2 ساعة | منتخب مصر
عصام عبد الفتاح: فيكتور جوميز يدير مباراة الأهلي والوداد 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ضياء السيد: هذه قناعاتي بكيروش بعد الرحيل.. وحقيقة الخلافات مع شوقي ونصيحة للأهلي 2 ساعة | منتخب مصر
ضياء السيد: لقجع بدأ الضغط علينا قبل مباراة المغرب.. وأحذر الأهلي فالنهائي "لا أشقاء فيه" 3 ساعة | منتخب مصر
أحمد الأحمر: الفوز على الفرق السابقة ليس مقياسا.. كنا نعلم أن البطولة بين الأهلي والزمالك 3 ساعة | كرة يد
ركلات الترجيح تكتب ما لم يحدث من قبل.. الفيحاء يسقط الهلال ويتوج بكأس خادم الحرمين 3 ساعة | السعودية
المتحدث باسم الوداد لـ في الجول: تركيزنا على "خريبكة".. لن نتحدث عن نهائي دوري الأبطال 4 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشيلسي يضمن المركز الثالث "رقميا" بعد تعادله مع ليستر 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة