على غرار أجويرو.. إصابات خارج الملعب في كرة القدم

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 17:47

إصابات اللاعبين لا تكون داخل الملعب فقط.. هذا الألبوم لأشهر الإصابات التي تعرض لها نجوم كرة القدم خارج الملعب بشكل غريب.
رونالدو بيكام إصابات غريبة

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