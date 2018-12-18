صور لا تنسى من مشاركة مصر الأخيرة في كأس العالم - Getty Images

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 18:03

صور لا تنسى من مشاركة مصر الأخيرة في كأس العالم - Getty Images
طريق المونديال

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